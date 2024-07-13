Halkbank tarafından başlatılan girişimci kredisi, kendi işini kurmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Tam 250.000 TL'lik kredi, başvuru sahiplerine faizsiz olarak sağlanacak ve ilk yıl geri ödeme yapmadan kullanılabilecek. Kredi kullanıcıları, 60 aya kadar vadeli olarak ödeme planı yapabilecekler.

Halkbank'ın girişimci kredisi için başvuru şartları da belirlendi. En az ilkokul mezunu ve kendi işini kurmayı planlayan 45 yaş altındaki bireyler bu fırsattan yararlanabilirler. Ayrıca şehit yakınları ve gaziler için yaş sınırı 55'e kadar uzatıldı.

Başvuru işlemleri için Halkbank şubeleri ziyaret edilmeli ve yeni iş projesi ile birlikte başvuru yapılmalıdır. Mobil veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Kampanya, 31 Temmuz'a kadar sürecek olup, detaylı bilgiye Halkbank'ın resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Bu yeni kredi fırsatı, özellikle girişimciler için büyük bir destek olacak ve nakit ihtiyacı olanlara önemli bir finansman imkanı sunacak.