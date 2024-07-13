Kök maaşlarda önemli bir artış yapılacağını açıklayan Karakaş, yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 12.000 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte emekli maaşları yeniden düzenleniyor. Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri için %24.73, memur emeklileri için ise %19.31 oranında bir artış gerçekleşti. Ancak en düşük emekli maaşı hala 10.000 TL seviyesinde kalmıştı. İsa Karakaş'ın açıklamasıyla birlikte, 8023 TL altında kök maaş alanlara yönelik düzenleme yapılması bekleniyor ve bu düzenleme ile birlikte emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya yakın ilgi göstermesi bekleniyor. İsa Karakaş, bu konuda Cumhurbaşkanı'nın insiyatif kullanabileceğini ve emeklilerin tepkilerinin dikkate alınacağını belirtti. Emeklilerin kök maaşlarında yapılacak bu olası düzenleme, emekli vatandaşlar için önemli bir mali destek olacak ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak.