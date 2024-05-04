TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK karşı karşıya geldi. Mücadele devam ederken AcnTurk Sigorta Van Spor FK, maçın 20. dakikasında sahadan çekildi.

VANSPOR NEDEN ÇEKİLDİ?

Şampiyonun belli olacağı haftada Serik Belediyespor, lider Esenler Erokspor’u konuk etti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, alacaklarını alamamaları durumunda Esenler Erokspor maçına çıkmayacaklarını belirten Serik Belediyespor’da, yönetimin; Esenler Erokspor karşısına U-19 takımını çıkarma kararı aldığı haberleri geldi.

Bu gelişmeye maç öncesinde AcnTurk Sigorta Van Spor FK cephesinden tepki geldi ve “Serik Belediyespor, U-19 takımı ile maça çıkarsa, Bursaspor maçına çıkmama kararı aldığımızı bildiririz” şeklinde açıklama yaptı.

Serik Belediyespor’un ideal kadrosundan yoksun şekilde maça çıkması sonrasında ise, AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor maçının ilk dakikasında sahada hareketsiz kalarak protesto gerçekleştirdi.

Daha sonra oyuna devam eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu kez maçın 20. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı ve maç yarıda kaldı.

Van Spor’un sahayı terk etmesi, kısa sürede ülke gündeminde yerini aldı.