Göreve kısa süre önce getirildiğini belirten Burak Aydın, genç ve altyapı ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, “Ne yazık ki kulübümüzün içinde bulunduğu durumu sizler de yakından biliyorsunuz. Genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve gururlu, onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün de bunu yapmaya çalıştık. Altyapıdan gelen oyuncularımızla sahadaydık.” dedi.

“OYUNUN 35. DAKİKASINA KADAR PLANLADIKLARIMIZI SAHAYA YANSITTIK”

Görevin kendisine çarşamba günü tebliğ edildiğini söyleyen Aydın, kısa sürede Vanspor’u analiz etmeye çalıştıklarını belirterek, “Çarşambadan sonra Vanspor’u izledik. Eksikleri, artıları neler, bunlar doğrultusunda neler yapabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Oyunun 35. dakikasına kadar planladıklarımızı sahaya yansıttık.” ifadelerine yer verdi.

Maçın kırılma anının üst üste yenen goller olduğunu dile getiren genç teknik adam, “35. dakikadan sonra arka arkaya yediğimiz gollerle birlikte, genç oyuncularımızın iki golü peş peşe yemesinin ardından oyundan düşmesiyle skor açıldı. Bu durum kaçınılmazdı. Buna rağmen genç oyuncularımıza ve takımımızdaki ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte bizi yalnız bırakmadıkları ve sahada onurlu bir mücadele verdikleri için minnettarım.” dedi.

“VANSPOR’U DA TEBRİK EDERİM”

Hatayspor’un yeniden ayağa kalkacağına inandığını vurgulayan Aydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; “Hatay 6 kez yıkıldı, 7’nci kez yeniden kuruldu. İnşallah biz de Hatayspor olarak düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız ve eski Süper Lig’deki güzel günlerimize yeniden döneceğiz. Vanspor’u da tebrik ederim. Kendilerine de başarılar diliyorum.”