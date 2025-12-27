Karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Hatayspor camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Korkmaz, bu tür maçların göründüğünden daha zor olduğunu ifade etti. Korkmaz, “Hatayspor gibi köklü camiaların zor durumda olması bizleri üzüyor. Bu tip maçları oynamak hem rakip hem de bizim için zordur. İstanbulspor maçından sonra bu haftaya özellikle vurgu yapmıştık. Oyuncularım maç öncesinden son ana kadar ciddiyetlerini korudular.” dedi.

Sabırlı ve disiplinli oyunla ilk devreyi iyi bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Teknik Direktör Korkmaz, “Bu tür maçlarda oyun disiplini kopmazsa ve sabırlı olunursa sonuç gelir. İlk yarıyı, buradaki kısa hikayemizi güzel bir şekilde bitirdik.” ifadelerine yer verdi.

“TRANSFERDE ACELEMİZ YOK”

Devre arası transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Korkmaz, kulüp olarak planlı ilerlediklerini vurguladı. Korkmaz, “Transfer anlamında koordineli gidiyoruz. Birkaç isim bitmek üzere ama acelemiz yok. Arka arkaya transfer yapma konusunda da aceleci değilim. Adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz Vanspor’u bu ligde güvenli ve güçlü bir takım haline getirmek” dedi.

“4. GOL TEKNİK ANLAYIŞIMIZIN ÖZETİ”

Karşılaşmada atılan 4. golün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Korkmaz, “4. gol aslında bizim futbola bakışımızı anlatıyor. Golü atan Muhammed Çoksu 2007 doğumlu, altyapımızdan. Golün başlangıcındaki harika pası atan Anıl Yıldırım da 2007 doğumlu ve altyapımızdan. Atağı başlatan da bitiren de altyapıdan. Fırsat buldukça gençlere şans vereceğiz.” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ YARI DAHA SERT BİR VANSPOR OLACAK”

İkinci yarı planlaması hakkında bilgi veren Korkmaz, Antalya’da kamp yapacaklarını açıkladı.

Korkmaz, “Antalya’da 6 günlük bir kampımız olacak. Çok fazla ayrılık düşünmüyoruz. 4-5 transfer yapacağız, iki yabancı oyuncu alacağız. Sahada fark yaratacak isimler olacak. Hücum bölgesinde alternatiflerimizi güçlendireceğiz. İkinci yarıya daha sert bir Vanspor girecek.” diye konuştu.