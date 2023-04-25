Wanhaber – Haber Merkezi

Siyasi parti genel başkanları, yaklaşan seçimler öncesi il ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Yeşil Sol Parti 1. sıra Van Milletvekili Adayı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geliyor.

Yeşil Sol Parti 1. sıra Van Milletvekili Adayı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın bugün saat 14.00’te Van’a geleceği, ardından konvoyla sanat sokağındaki Yeşil Sol Parti merkezi seçim bürosuna geçip burada halkla bir araya geleceği açıklandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de saat 16.30’da Van’a geleceği, havaalanında karşılanacak olan Akşener’in kadim aşiretler Federasyonu ziyareti gerçekleştireceği, ardından da akşam saatlerinde yemek programında STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacağı belirtildi.