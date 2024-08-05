Bugün borsa İstanbul neden düşüyor son dakika 5 ağustos 2024 borsa neden düştü? 

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Ağustos 2024 itibariyle finans piyasalarında meydana gelen ani değişiklikler analizleri ve yatırımcıları tedirgin etmeye başlarken diğer tarafta borsa endeksleri, altının fiyatları ile dolar kuru son zamanlarda ciddi manada bir azalma yaşadı. Bu akımın arkasında yer alan temel sebepler, genel ekonomik belirsizlikler ile jeopolitik gerginlikler olarak ön plana çıkmaktadır özellikle de Çin ve ABD arasında yeniden baş göstermeye başlayan ticaret savaşları ile yatırımcıların risk iştahını azaltacak güvenli Liman şeklinde görülen altın gibi çeşitli varlıklardan uzaklaşmalarına sebep oldu.

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