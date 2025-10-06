Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yapımı devam eden Elmalık yolunda incelemelerde bulunurken, hem bu yol hem de çevre yoluna ilişkin açıklama yaptı.

ELMALIK YOLU TAMAMLANIYOR

Vali Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Elmalık yolunda incelemelerde bulundu.

İpekyolu Caddesine alternatif olacak 11 kilometrelik Elmalık Yolundaki çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, çalışanlara da kolaylık diledi.

ELMALIK YOLU SENE SONUNA KADAR BİTECEK

Burada açıklamalarda bulunan Vali Balcı, 11 kilometrelik Elmalık yolunun sene sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını aktardı.

Vali Balcı; “Yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 11 km’lik Elmalık yolunu sene sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah Elmalık yolu tamamlandığında vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmış olacak” dedi.

ÇEVRE YOLU AÇIKLAMASI

Çevre yoluna ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Ozan Balcı; “40 kilometrelik çevreyolunun bu sene 28 km’lik kısmı açılacak. Bunun bağlantı yollarını da şimdi projelendiriyoruz inşallah ihalesini de yapıp çevre yolunun bağlantı yollarını da yapacağız. Ayrıca sahil yolundan 13 – 14 km’yi bitiriyoruz onu 18 km’ye çıkartıyoruz. Uygulama otelinden üniversiteye kadar sahil yolunu tamamlamış olacağız. İnşallah çevre yolunun Erciş’ten Özalp kavşağına kadar 18 KM, Edremit’ten Kurubaş kısmına kadar da 10 KM’lik kısmını da bu sene sonu bitirip, 40 KM’lik çevre yolunun yaklaşık 28 KM’sini de açmış olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.