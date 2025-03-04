Merkez bünyesinde 29 Kasım 2024'te açılan ve bir profesör, 5 öğretim üyesi ile 11 sağlık teknikerinin görev yaptığı, son teknolojik cihazlarla donatılan laboratuvarda, günde yaklaşık 120 numune inceleniyor.

Van'ın yanı sıra Bitlis, Hakkari, Muş, Ağrı, Şırnak, Siirt, Iğdır ve Kars'tan özel kaplarla laboratuvara getirilen dokular, kayıt işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

Görevliler tarafından analizi yapılan, cihazlara yüklenen numunelerin sonuçları, uzmanlarca değerlendirildikten sonra sisteme yükleniyor.

Tıbbi Patoloji Laboratuvarı sayesinde hastalardan alınan örnekler başka hastanelere gönderilmeden incelenerek özellikle kanser tedavisinde hayati önem taşıyan erken teşhis imkanı sağlanıyor.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, son teknolojik cihazlarla donattıkları Tıbbi Patoloji Laboratuvarını bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van ve bölge için çok önemli olan laboratuvarın birçok hastalığın tanı ve tedavisinde etkin rol aldığını belirten Şevli, "Merkezimizde (Dursun Odabaş Tıp Merkezi) 13 ameliyathane bulunuyor. Günlük yaklaşık 110 ameliyat yapılıyor. 9 ameliyathane odası daha kazandıracağız. Haliyle günlük ameliyat sayımız iki katına çıkacak. Bu da daha fazla numune demek. Çağın şartlarına uygun, son teknolojik mikroskoplar ve tıbbi cihazlarla donatılan, modern ve büyük bir laboratuvar kurarak Patoloji Ana Bilim Dalımızı güçlendirdik." dedi.

Tedavide erken tanının önemine değinen Şevli, "Laboratuvarımızda kötü huylu tümörlerin tespit edilmesiyle hastaların tedavisine hızlıca başlanıyor. Yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa hizmet veriyoruz. Tıbbi Patoloji Laboratuvarımızda hasta numunelerinin kısa sürede sonuçlanması hayati önem taşıyor. Tıp fakültemizin akademik kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda öğretim görevlisi var. Laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kötü huylu tümörün erken teşhisi hayati önem taşıyor"

YYÜ Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zehra Akman İlik ise laboratuvarlarının son teknolojik cihazlarla donatıldığını dile getirdi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman'ın destekleri, Prof. Dr. Demir Kürşat Yıldız'ın öncülüğünde açtıkları laboratuvarda 17 kişilik uzman ekibin görev yaptığını anlatan İlik, getirilen numunelerden genellikle yemek borusu, mide, kalın bağırsak, mesane ve meme kanserlerini tespit ettiklerini belirtti.

Daha önce numunelerin dış merkezlere gönderildiğini, bunun da bazı sorunlara yol açtığını vurgulayan İlik, şunları kaydetti:

"Bu durum zaman zaman hastaların erken tanı almasını geciktiriyordu. Bu önemli bir sorundu. Laboratuvarımızın açılmasıyla günde 120 hastanın numunelerini inceliyoruz. Maalesef vakaların büyük çoğunluğunda kötü huylu tümörler görülüyor. Ameliyathane ya da endoskopiden alınarak gönderilen numuneleri örnekliyoruz. Boyama, doku tespiti, kesme gibi işlemlerin ardından mikroskopta incelediğimiz numuneyle ilgili rapor hazırlıyoruz. Bu işlemleri hastanedeki doktorlarımızla iletişim halinde gerçekleştiriyoruz. Kötü huylu tümörün erken teşhisi hayati önem taşıyor. Titizlikle incelediğimiz patoloji numunelerini kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

"Dijital patoloji alanındaki gelişmeleri merkezimizde uygulamak istiyoruz"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da Van'da özellikle mide ve yemek borusu kanserinin sık görüldüğünü söyledi.

Erken evrede teşhis edilen kanser hastalarının tedavisinin yüksek oranda olumlu sonuçlandığına dikkati çeken Karaman, şöyle konuştu:

"Yapay zeka çağındaki teknolojik gelişmelere bağlı küresel bir platforma dönüşen dijital patoloji alanındaki gelişmeleri merkezimizde uygulamak istiyoruz. Dünyanın her noktasından ulaşılabilir olan ve herhangi bir sağlık kuruluşundaki patoloji uzmanının görüntüleyebileceği sanal ortama taşınan veriler, bilgisayar ortamına aktarılabilmekte, bilgisayar programlarıyla değerlendirilebilmekte ve yapay zeka uygulamalarıyla zenginleştirilmektedir. Dijital patoloji ile mikroskop altında incelenen lamlar ve patoloji preparatları, HD görüntü kalitesine sahip büyük ekranlarda daha ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Bu sayede, hekimlerimiz diğer meslektaşlarının da vakalarına bakabilirler ve vakalarını konsülte edebilirler."