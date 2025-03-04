Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe sakinlerini hayretler içerisinde bıraktı. Sabah saatlerinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, bu beklenmedik hava durumu nedeniyle sürpriz yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde cemrenin düşmesiyle birlikte havaların ısınması ve kar yağışının sona ermesini bekleyen vatandaşlar, beklenenin aksine mart ayında etkili olan kar yağışı ve sıcaklıkların düşmesine nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve köylerde görev yapan öğretmenler, okullarına ulaşmada güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerden daha etkin bir karla mücadele çalışması yapılmasını talep etti.