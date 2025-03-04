Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini hem sevindirecek hem de üzecek.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim geldi.

İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı.

MOTORİNE ZAM

Motorin grubunda ise 0,07 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.