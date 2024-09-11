Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi olan hastalıkların güncel listesini paylaştı.
İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 60 ORANINDA KAYIP YAŞAYANLARI KAPSIYOR
İş hayatında sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde yüzde 60 oranında kayıp yaşayan bireyler, bu hastalıklardan birine sahip olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.
10 YIL ÇALIŞMA VE 1800 GÜNLÜK PRİM ŞARTI VAR
SGK'nın düzenlemelerine göre, malulen emeklilik için sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor.
İŞTE ERKEN EMEKLİLİĞE TABİ OLAN HASTALIKLAR!
SGK'nın belirlediği ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şunlar:
- KANSER
- EPİLEPSİ
- PARKİNSON HASTALIĞI
- BEYİN TÜMÖRÜ
- BEHÇET HASTALIĞI
- ORGAN NAKLİ
- AIDS
- TÜBERKÜLOZ
- SİROZ
- ZEKA GERİLİĞİ
- ŞİZOFRENİ
- BİPOLAR BOZUKLUK
- MULTIPL SKLEROZ (MS)
- SEREBRAL PALSI
- FELÇ VE UZUV KAYIPLARI
- DEMANS
- GÖRME KAYBI
Bu hastalıkların, kişinin iş gücünde yüzde 60 veya daha fazla kayba neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor. Ancak her hastalık durumunun malulen emeklilikle sonuçlanmadığını, iş gücünde kaybın derecesinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekiyor.