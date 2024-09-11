Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi olan hastalıkların güncel listesini paylaştı.

İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 60 ORANINDA KAYIP YAŞAYANLARI KAPSIYOR

İş hayatında sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde yüzde 60 oranında kayıp yaşayan bireyler, bu hastalıklardan birine sahip olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.

10 YIL ÇALIŞMA VE 1800 GÜNLÜK PRİM ŞARTI VAR

SGK'nın düzenlemelerine göre, malulen emeklilik için sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

İŞTE ERKEN EMEKLİLİĞE TABİ OLAN HASTALIKLAR!

SGK'nın belirlediği ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şunlar:

KANSER

EPİLEPSİ

PARKİNSON HASTALIĞI

BEYİN TÜMÖRÜ

BEHÇET HASTALIĞI

ORGAN NAKLİ

AIDS

TÜBERKÜLOZ

SİROZ

ZEKA GERİLİĞİ

ŞİZOFRENİ

BİPOLAR BOZUKLUK

MULTIPL SKLEROZ (MS)

SEREBRAL PALSI

FELÇ VE UZUV KAYIPLARI

DEMANS

GÖRME KAYBI

Bu hastalıkların, kişinin iş gücünde yüzde 60 veya daha fazla kayba neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor. Ancak her hastalık durumunun malulen emeklilikle sonuçlanmadığını, iş gücünde kaybın derecesinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekiyor.