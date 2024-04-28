Düğün sezonu yaklaştıkça Van’daki gelinlikçiler de hareketlenmeye başladı. Van’da gelinlik işiyle uğraşan esnaf bu yılki ilgiden memnun. Geçen yıla oranla bu yıl gelinlik kiralama ve satışlarında henüz sezon başı olmasına rağmen büyük oranda artış olduğu belirtildi.

Düğün yapacakların ilk kalemlerinden biri gelinlik. Van’da gelinlikler kiralık ve satılık olmak üzere vitrinleri süslüyor. Fiyatları ise kiralama ve satın alma ile birlikte, sıfır veya 2. el, model ve türüne göre değişkenlik gösteriyor.

Yeni evlenecek çiftler fiyatları yüksek bulurken, gelinlikçiler ise fiyatların makul bir seviyede olduğunda ısrarcı.

Van’daki gelinlik mağazalarında hem satın alınabilen hem de kiralanabilen sayısız gelinlik var. Ancak, müşteriler gelinlikleri satın almaktan çok, daha avantajlı olan kiralama seçeneğini tercih ediyor.

Uzun yıllardan gelinlik sektöründe bulunan ve Van’ın en eski gelinlikçisi olan Yılmaz Şevgin, gelinlik fiyatlarıyla ilgili de bilgi verdi.

“YÜZDE 99’U KİRALIK ALIYOR”

Şevgin, “Düğün ve evlilik bir mutluluk, gelinlik ise bu mutluğun simgesidir. Mutlu gününde kızlarımız güzel bir gelinlik giymek ister. Şu anda insanlar iyi gelinliği giymek istiyor. Geçen yıla göre bu yıl gelinlik fiyatlarında yüzde 40 civarında artış var. Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre gelinlik satışları daha iyi diyebiliriz. Gelinlik bakmaya gelen müşterilerimizin yüzde 99’u kiralık istiyor diyebiliriz.” dedi.

Her bütçeye uygun gelinlik bulunabileceğini belirten Şevgin, “İkinci el gelinliklerimizin kira bedeli 10 bin lira civarındayken, sıfır olanlar 15 bin lira ile 20 bin lira arasında değişkenlik gösterebiliyor.” şeklinde bilgi verdi.

Bir dönem Doğu Anadolu Bölgesi’nde ana bayi olarak bölgedeki tüm illere mal veren ve 41 yıldır bu sektörde olduğunu ifade eden Şevgin, “Bu alanda en iyi yer İzmir, sonra İstanbul Fatih, üçüncü planda ise Gaziantep var diyebiliriz. Antep bu alanda oldukça iyi yerlere geldi. Bursa ve Denizli de bu sektörde bilinen iller arasında.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL TASARIM GELİNLİKLER

Özel tasarım gelinlikler sattıklarını söyleyen İshak Bakan ise bu sezonun çok daha yoğun başladığını söyledi.

Bakan, “Bizim sunduğumuz ürünler 29 bin lira ile 60 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Müşterilerimizin tamamen kendilerine özgü bir tasarım istemeleri durumunda ise bu fiyat 90 bin lira ile 120 bin lira bandına yükselebiliyor. Bu sene mart ayında yaptığımız ürün kiralama ve satışı geçen senenin mart ayından çok daha fazla diyebiliriz. Çünkü 2024 Mart ayında 140 gelinimiz oldu, oysa geçen yıl bu sayı 64’te kalmıştı.” dedi.