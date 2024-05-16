Bridgerton 3. Sezon Heyecanı Başlıyor! İşte Yayın Tarihi ve İçerik Detayları

Bridgerton dizisinin hayranları için büyük bir heyecan var çünkü 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı ve içeriği merak konusu. Her sezon farklı bir Bridgerton kardeşine odaklanan dizi, Londra'nın yüksek sosyetesindeki aşk ve entrikaları anlatıyor. Peki, Bridgerton 3. sezon ne zaman? Bridgerton 3. sezon çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

16 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan 3. sezon, romantizm ve entrikalarla dolu yeni bir bölüm sunacak. Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen Shonda Rhimes'ın imzasını taşıyan dizi, izleyicileri 16 Mayıs Perşembe günü ilk bölümle buluşturacak. Ardından, 13 Haziran Perşembe günü ikinci bölüm de yayınlanacak.

Bu sezon, Colin Bridgerton ve Penelope Featherington arasındaki romantizmi yakından takip ederken, Kate ve Anthony Bridgerton'ın evliliklerinin başlangıcına tanık olacağız. Bridgerton'un tutkulu hayranları için yeni maceralar ve duygusal karmaşalarla dolu bir sezon olacağa benziyor. Heyecanla beklenen 3. sezon, izleyicilere yeni bir aşk ve entrika dolu serüven sunacak.

