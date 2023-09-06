Borsaya ilgi artarak devam ediyor...
Son dönemde artan halka arzlarla borsada işlem yapan yatırımcı sayısı ciddi ölçüde arttı.
İlk 8 ayda 32 şirket halka arz oldu: 41 milyon 737 bin 120 yatırımcı sa
Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yılın ilk 8 ayında 32 şirket halka arz olurken 41 milyon 737 bin 120 yatırımcı sayısına ulaşıldı.
Halka arzlardan 42,86 milyar lira toplandı.
Son 1 yıllık değişim yüzde 78,9 oldu
Son 1 yılda bakiyeli hesap sayısı 31 Ağustos itibariyle 12 milyon 378 bin 957’ye ulaştı.
Son bir yıllık değişim yüzde 78,9 oldu.
31 Ağustos 2022 tarihinde 6 milyon 916 bin 252 bakiyeli hesap borsada yer alıyordu.
Ensonhaber