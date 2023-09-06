Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato Odasında gerçekleştirilen toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Van YYÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Kotan, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve başhekim yardımcıları katıldı.

Toplantıda Van’da sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vatandaşların sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşmalarının önemine dikkat çekilen toplantıda, kentin sağlık yükünü taşıyan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin işbirliğini artırma ve geliştirme gibi konu başlıkları ele alındı.

oplantıda yeni doğan yoğun bakım kapasitelerinin artırılması, laboratuvar sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyat randevu sürelerinin kısaltılmasına yönelik yapılabilecek iş birlikleri görüşülerek kararlar alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli tüm katılımcılara teşekkür etti. Bu tür toplantıların ve iş birliklerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Şevli, “Sağlık bilgisi edinme, sağlık hizmetine ulaşma gibi ana başlıklardaki çalışmalarımızı her zaman daha da ileri bir seviyeye taşımak gerektiği kanaatindeyim.

Bugün Van’daki sağlık kurumlarımızın yöneticileri ile bir araya geldik. Genel sağlık hizmetinin iyileştirilmesi adına görüşlerimizi paylaştığımız, fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Van bölge gazetesi