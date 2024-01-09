Tahmini Okuma Süresi: dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 yükselişle 7 bin 860 puandan başladı. 2023'te yüzde 35 değer kazanan borsada, 2024'te yabancı yatırımcı sayısının artmasıyla çift haneleri görmesi bekleniyor. Borsada destek - direnç seviyelerini açıklayan Kuru, 2024'te hangi hisse senetleri ve sektörlerin öne çıkacağını Haber7'ye anlattı.

2024'TE ONLAR KAZANDIRACAK

Kısa vadede 7 bin 900 ve 8 bin puan seviyelerinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirten Kuru, 8 bin 500 puanın üzerine çıkılması durumunda mevduat faizi tarafındaki satışların tamamlanacağını, borsadan çıkan yatırımcının geri geleceğini ifade etti.

"8 bin 500'ün üzerine çıkılması durumunda borsa 9 bin 200 seviyelerine kadar yükselir" dedi. 2024'ün ilk ve ikinci yarısında borsada öne çıkacak sektörlerin ayrışacağına dikkat çeken Kuru, "İlk yarı biraz daha enflasyonist tema hakim olacak.

Başta bankacılık olmak üzere havacılık, gıda perakende, telekomünikasyon gibi sektörler 2024'ün ilk yarısında pozitif ayrışacak" diye konuştu. Kuru, yılın ikinci yarısında ise ihracat, imalat ve sanayi şirketlerinin borsada pozitif anlamda ağırlık kazanacağına işaret eden Kuru, "2024'ün ilk yarısında enflasyon, ikinci yarısında ihracat ve küresel büyüme temalı bir borsa izleyeceğiz" dedi.

BORSADA YABANCI GİRİŞİ HIZLANDI MI?

Seçim sonrası değişen ekonomi politikalarının meyvelerini vermeye başladığına dikkat çeken Kuru, Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de yatırımcılarla bir araya gelmesinin borsaya yabancı girişi anlamında pozitif yansıyacağını belirtti.

Aralık ayında 1.4 milyar dolar net yabancı girişi olduğuna işaret eden Kuru, seçim sonrası borsaya yabancı yatırımcının gelmeye başladığının altını çizdi. Son dönemde yabancı kuruluşların borsaya yönelik olumlu raporlar yayınlandığını ve hedef fiyatları yukarı yönlü revize ettiğini vurgulayan Kuru, borsaya yabancı ilgisinin kademeli olarak artacağını belirtti.