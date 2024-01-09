Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seçimlere artık 3 aydan kısa süre kaldı. Siyasi partiler birer birer belediye başkanlarını açıklıyor. Cumhur İttifakı ile yeniden ittifak yapıp yapmayacağı merak edilen Yeniden Refah Partisi'de 57 belediye başkan adayını daha ilan etti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İKİ BÜYÜKŞEHİR ADAYINI AÇIKLADI

Yargıtay rakamlarına göre 2023 yılında üye sayısını 96 bin 376’ya çıkarak Yeniden Refah Partisi, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Diyarbakır ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri'nde aday çıkardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez’inde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan olduğu ilan edildi.

Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Çelik Eliftaş olmak üzere toplam 57 belediye başkan adayını daha açıkladı.

ANKARA VE İSTANBUL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Partiden yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin devam ettiği belirtirken İstanbul ve Ankara'nın ilçe belediyelerine ilişkin isimlerin açıklanması da dikkat çekti.

ERDOĞAN LEHİNE ÇEKİLMİŞTİ

Mayıs ayındaki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yarıştan çekilmişti.