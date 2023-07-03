Wanhaber / Ramazan Çetin

Kamu kurumlarına borcu olanlar için yapılandırma fırsatı sunan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyenler için tanınan süre bugün tamamlanıyor.

Bu kapsamda Van'daki belediyeler de çağrıda bulunarak, kuruma borcu olanların bugün başvuru yapmalarını ve yapılandırma imkanından faydalanmalarını istedi.

Van'daki bazı belediyeler tarafından yapılan açıklamada: "7440 Yapılandırma Kanunu kapsamında belediyemize ait tüm borçlarınızı yapılandırıyoruz. Yapılandırma işlemleriniz için, Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz" denildi.