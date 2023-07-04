Kamuya ait vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere birçok ödeme için dün (3 Temmuz) son başvuru günüydü.

Yasa gereği yapılandırma başvurusunun bir kez daha ertelenmesi söz konusu değildi.

Başvuru süresinin bitmesinin ardından yapılan başvurulardaki yapılandırma hakkının bozulmaması için ödeme sürelerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması şartı hatırlatılıyor.

Vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu

Kamuya yönelik borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 5 milyon 484 bin 289 mükellef başvurdu, 7 milyon 946 bin 460 yapılandırma dosyası oluşturuldu, 370 milyar 477 milyon 406 bin 725 lira yapılandırıldı, 56 milyar 783 milyon 48 bin 648 liralık tahsilat yapıldı.

İlk taksit ödeme süresi 31 Temmuz

Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi.

Taksitle ödemeyi tercih eden mükelleflerin kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilk iki taksiti süresinde ödemesi şartı bulunuyor.

İlk iki taksiti süresinde ödedikten sonra bir takvim yılında 3 taksitin gününde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı bozulmuyor. Ancak ödenemeyen taksitlerin geç ödeme zammı ile birlikte tercih edilen taksit süresini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatıldığından, taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemeyi unutmamaları önem taşıyor.

Yapılandırmanın avantajları

Bu yapılandırma "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması" olarak gündeme gelmişti.

Özellikle peşin ödemelerde ana paranın dışındaki faizde yüzde 90 indirim sağlanıyordu.

Yapılandırmada ödeme kolaylığı açısından 48 taksit imkanı sağlanıyordu.

Özellikle de 2 bin liranın altındaki borçların tamamı siliniyordu.

ensonhaber