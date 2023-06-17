Ekonominin patron koltuğuna oturan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul'da TÜSİAD ve Bankalar Birliği yöneticileriyle ayrı ayrı görüştü. Kıdemli ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, Mehmet Şimşek'in iki görüşmesiyle ilgili kulis bilgilerini yazdı. Şimşek'in her iki toplantıya da yanında hiçbir kurmay isim olmadan katıldığını belirten Sağlam şöyle devam etti:

Haftaya 4 bakan yardımcısı atayacağım

Muhataplarının yeni ekonomi kadrolarının hala oluşturulamamasından tedirgin olduklarını, liyakatli isimlerin bir an önce göreve getirilmesini istemişler. Şimşek buna karşılık gelecek hafta 4 bakan yardımcısı atayacağını belirterek, "gördüğünüz zaman siz de beğeneceksiniz, iyi isimler atanacak" demiş.

'Keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi'

Bakan Mehmet Şimşek'in TÜSİAD ve Bankalar Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmelerde, acil alınması gereken ve düzeltilmesi gereken birçok konu hakkında yoğun taleple karşılaştığını belirten Erdal Sağlam, "Şimşek 'keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi' diye yakınmış" ifadelerini kullandı.

BDDK ve Merkez Bankası uyumlu çalışacak

BDDK'ya eski dönem ekonomi yöneticilerinin atanmasından rahatsızlık duyulduğunu kaydeden Sağlam, "Şimşek bu eleştirileri "kaygılanmayın, BDDK ve Merkez Bankası uyumlu çalışacaklar" şeklinde konuşmuş" diye yazdı.

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