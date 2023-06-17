"Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, Kurban bayramı öncesinde belli olacak" diyen Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında yeni asgari ücret tahminini de paylaştı. Erdem şunları kaydetti:

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.

Takvimin sıkışık olması sebebiyle toplantılarda konular hızlıca ele alınıyor. Bu yüzden ilk toplantıda da taraflar taleplerini masaya getirdiler.

-İkinci toplantı 19 Haziran pazartesi günü gerçekleşecek. Burada da rakamların netleşebileceğini bekliyoruz.

-Üçüncü toplantı sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

-Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda hep enflasyonun üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon artı refah payı şeklinde artışlar gerçekleşti.

- Son iki yılda ara zamlar yapıldığı için toplam artış yüzde 200'ü bulmuş durumda. Geçen yıl da iki artış ile birlikte yüzde 100'e yakın bir zam yapılmıştı.

-Bu yıl da ara zamda bizim tahminimiz yüzde 30-35 arasında bir artışın yapılması. Bu durumda net asgari ücret 11.058 lira ile 11.500 TL arasında bir rakama ulaşabilir.

-Tabii burada komisyonun vereceği karar çok önemli. Bayramdan önce yetişirse yeni asgari ücreti öğrenmiş olacağız.

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