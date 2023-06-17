Brent petrol fiyatı artışı ve dolar/TL kurunun rekor seviyelerde hareket etmesi ile benzin ve motorin (mazot) fiyatları araç sahiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Bu kapsamda araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Akaryakıt fiyatları değişiyor.

MOTORİNE 2 HAFTADA ÜÇÜNCÜ ZAM

7 Haziran’da 1,36 TL zamlanan motorin fiyatları, bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanmıştı. Ancak 19 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatları yeni zamlı tarifeyi gösterecek. Mazot litre fiyatı 1 lira 40 kuruş daha artacak.

MAZOT FİYATLARI 24 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELECEK

Gelecek 1.40 liralık zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul’da 23,56 TL, Ankara’da 23,99 TL ve İzmir’de 24,07 TL olacak.

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