WanHaber – Özel

Kurbanlık fiyatlarını WanHaber’e değerlendiren vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden yakındı. Kurban Bayramına az bir süre kala vatandaşlar kurbanlık arayışına girdi. Canlı Hayvan Pazarına giderek fiyat araştırması yapan vatandaşlar, yüksek fiyatları duyunca kara kara düşünmeye başladı.

Kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olduğundan yakınan vatandaşlar, “Bu fiyatlar karşısında kurbanlık alamayız” diyerek sitemde bulundu. Vatandaşlar, Van Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık fiyatlarını WanHaber’e değerlendirdi.

“KASAP, ÇARŞI, MEYDAN BİRBİRİNE UYMUYOR”

Piyasanın çok yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, “Piyasa çok yüksek, alıcı yok. Dışarıdan gelip kurbanlık almak isteyen de yok. Kasap, çarşı, meydan birbirine uymuyor. Milletin gücü de yok” diye konuştu.

Kurbanlık satmak isteyen satıcılar ise fiyatları düşük bulurken, alıcılar ise fiyatların çok yüksek olduğunu belirtti.

Van Canlı Hayvan Pazarında, küçükbaş kurbanlık fiyatları 4 bin TL ile 5 bin TL arasında değişkenlik gösterirken, büyükbaş kurbanlık fiyatları 60 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen rakamlarla satışa sunuldu.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin