Küresel ekonomik kriz, Türkiye'de vatandaşların hayatını giderek daha fazla zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, halkın alım gücünü olumsuz etkiliyor. Bu durum, özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşlar için daha da belirgin bir hal alıyor. Haziran sonuna kadar beklenen zam yapılmazsa, reel alım gücünün 13 bin 558 liraya düşmesi bekleniyor.

Ankara Kulislerindeki Zam İddiaları

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre, ekonomi yönetimi, asgari ücretin temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte en az 21 bin 320 lira seviyesine çıkarılacağını öngörüyor. Bu iddia, ekonomik sıkıntıları hafifletme amacı güden iktidar kanadının ardı ardına yaptığı hamleler arasında dikkat çekiyor.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

2024 yılında net asgari ücretin %49 artışla 17.002 lira olduğu biliniyor. Bu artışla birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira seviyesine ulaştı. Brüt asgari ücretin 20 bin 2 lira 50 kuruş olduğu, net asgari ücretin ise 17 bin 2 lira 12 kuruşu oluşturduğu, SGK primi ve işsizlik sigortası priminin de bu maliyete dahil edildiği belirtiliyor.

Vatandaşların Tepkisi ve Beklentileri

Vatandaşlar, ekonomik krizin getirdiği zorluklar karşısında endişeli ve gelecekten umutlu. Asgari ücrette beklenen bu büyük artışın, onların yaşam standartlarını iyileştireceği ve ekonomik baskıları azaltacağı konusunda umutlu bir bekleyiş içindeler. Temmuz ayında gerçekleşecek olan bu zam, Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik bir dönemeç olabilir.