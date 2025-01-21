Bolu Kartalkaya, yarıyıl tatilinde vatandaşların akın ettiği yerler arasında yer alıyor.

Her yıl kar tatilinde yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Kartalkaya'dan bu sabah saatlerinde acı bir haber geldi.

Kartalkaya'da bulunan 12 katlı ahşap bir otelin dördüncü katında bulunan yemek bölümünde yangın çıktı.

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı 12 katlı otelde itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık, belediye ve kolluk kuvvetleri ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor.

YAKINLARINDAN HABER BEKLİYORLAR

Bölgede kurulan sahra hastanesinde de yaralılara müdahale ediliyor.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otel önünde toplanan vatandaşlar, kayıp yakınlarından iyi bir haber almayı umutla bekliyor.

ENDİŞE VE ACI...

Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.