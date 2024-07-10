Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı noktalara dikkat çeken Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Cankurtaran Erhan Çalışkan, cankurtaran çağrısında bulundu.

Van Gölü’nde yüzmeye uygun olan noktalarda cankurtaranın olmadığını belirten Erhan Çalışkan, “Van’ın yüzmeye uygun olan noktalarında cankurtaran yok. Daha önce Tuşba sınırları içerisinde yer alan Mavi Bayraklı Mollakasım Halk Plajı’nda cankurtaran oluyor ama bu da sezonluk. Yüzme imkânının olduğu, daha doğrusu plajların olduğu her alanda cankurtaranların olması gerekiyor. Cankurtaranlar toplu alanlarda yüzen herkes için önem arz ediyor. Yüzme konusunda çok iyi olan bazı kişiler de sudayken termal şok geçirebiliyor, vücuduna kramp girebiliyor ve bu sebeplerden ötürü hem yüzme bilen hem de bilmeyen için cankurtaran son derece önemli.” diye konuştu.

Hafta sonunu sahil kenarlarında geçirmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Çalışkan, söz konusu bölgelerin tedbir alınmadığı sürece daha da büyük tehlikeler doğuracağını belirtti.

“TEHLİKELİ OLAN TEDBİRSİZ DAVRANILMASI”

Cankurtaran Erhan Çalışkan, “Özellikle hafta sonları yüzme bölgeleri insan akınına uğruyor. Söz konusu bölgede tehlike oluşturan akıntı gerekli tedbirler alınmadığı sürece çok daha fazla tehlike oluşturacaktır, tehlikeli olan tedbirsiz davranılması. Özellikle rüzgarın fazla olduğu zamanlarda Çarpanak Adası gibi alanların akıntısında artış görülüyor. Bu yüzden yoğun dönemlerde yüzme bölgelerinde cankurtaran bulundurulması gerekiyor.” diyerek tedbirlerin alınması gerektiğine değindi.

BOĞULMA VAKASINDA YÜZÜCÜ NE YAPMALI?

Boğulma vakalarına karşı yüzücülerin panik anında nasıl davranması gerektiğine dair bilgiler de veren Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Cankurtaran Erhan Çalışkan, “Olası bir akıntı ile beraber panik yapan yüzücü kurtulmaya çalışırken fazlasıyla güç kaybediyor ve kurtulma oranları daha düşük oluyor. Bu durumda yüzen kişi akıntıya kapılsa bile panik yapmamalı, yüzme anındaki en önemli durumlardan biri panik yapmamaktır. Yüzücü kişi panik yaptığı anda sağlıklı düşünemiyor ve o akıntı ile beraber kurtulma çabası boşa gitmiş oluyor. Bu durumda sakin kalıp enerji kaybetmemeli, böylece kurtulma oranı daha yüksek olabiliyor.” ifadelerini kullandı.