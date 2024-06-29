6 Serisi, BMW'nin ikonik modellerinden biri olarak uzun yıllar boyunca yol tutkunlarıyla buluşmuştu. Ancak 8 Serisi'nin piyasaya çıkmasıyla birlikte 6 Serisi'nin yerini bırakmıştı. Şimdi ise Automotive News'ün tedarik zinciri kaynakları, 6 Serisi'nin birkaç yıl içinde geri dönebileceğini ve hatta mevcut bir modelin yerini alabileceğini öne sürdü.

İddialara göre, BMW 6 Serisi'nin yeni versiyonunu 2026 yılının ikinci yarısında tanıtabilir. Bu model, 8 Serisi'nin emekliye ayrılmasının ardından boşluğu dolduracak potansiyele sahip olabilir. Ancak BMW Blog'un kaynaklarına göre, şirketin böyle bir planı olmadığı yönünde de iddialar var.

Bunun yanı sıra, XM modeliyle ilgili de bazı spekülasyonlar var. Automotive News'e göre, BMW 2028'e kadar XM modelinin üretimini durdurabilir ve tamamen elektrikli bir versiyonu gelmeyebilir. Ancak BMW Blog, XM'in geleceği konusunda hâlâ belirsizlik olduğunu ve iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

BMW'nin 6 Serisi ve XM modeliyle ilgili bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek. Otomobil tutkunları, BMW'nin gelecek stratejilerini ve yeni modellerini merakla bekliyor olacak.