AFAD başkanlığınca yapılan değerlendirmede art arda meydana gelen depremlerin derinliği 10,53 ile 8,71 kilometre olarak bildirildi.

Paniğe sebep olan sarsıntıların ardından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü’nün güneyini işaret etti.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ETKİSİ”

Bitlis’te paniğe sebep olan sarsıntının 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür şu bilgilere yer verdi;

“Bitlis’in İçlikaval – Hizan bölgesinde art arda 4,3 büyüklükte depremler oldu. Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 Şubat depremlerinin etkisi. Sevgiyle.”