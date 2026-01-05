Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki hareketliliğin ardından, tütün ürünlerinde de 2026’nın ilk fiyat artışı resmen yürürlüğe girdi. Sektör temsilcilerinin bir süredir işaret ettiği maliyet artışları, bu sabah itibarıyla etiketlere yansıdı.
5 TL'LİK ARTIŞ ETİKETLERE YANSIDI
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla zammı teyit etti. Dündar, "Bir sigara grubunda 5 TL’lik zam uygulaması bugün itibarıyla başladı" diyerek yeni fiyat listesinin bayilere ulaştığını duyurdu.
Yapılan güncelleme ile birlikte, özellikle ithal harmanlı ürünlerin bulunduğu grupta fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.
YENİ FİYAT TARİFESİ: EN DÜŞÜK 90 TL
5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, tütün ürünlerindeki taban ve tavan fiyatlar şu şekilde şekillendi:
En Ucuz Sigara: 90 TL
En Pahalı Sigara: 105 TL