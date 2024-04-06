Seçimlerin ardından itiraz süreçleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanı adayı Mehmet Karayılan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamladı.

AK Parti itiraz etti

AK Parti, 2 Mart'ta usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddederken, karar bu kez İl Seçim Kurulu'na taşındı.

Seçimler yenilenecek

İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını kabul ederek Halfeti'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerini iptal etti.

Halfeti'de 2 Haziran Pazar günü yeniden seçimler yapılacak.