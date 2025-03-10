Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 26. Hafta maçında Artı Değer Van Spor FK ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadele 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı.

Dün ki maçın ardından Van Spor FK Yönetimi tüm futbolculara kişi başı 100 bin TL para cezası uygulanması kararı alındığını duyururken, Samed Ali Kaya’nın da kadro dışı bırakılması kararı alındığını bildirdi.

SAMED ALİ KAYA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Konu ile ilgili olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Dün oynadığımız Ankara Demirspor maçının ardından yönetim kurulumuzun, teknik heyetimizin ve disiplin kurulumuzun ortak değerlendirmesi sonucunda Samed Ali Kaya’nın kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir” denildi.

FUTBOLCULARA CEZA UYGULANMASI KARARI

Açıklamanın devamında; “Ayrıca, takım disiplinini ve sorumluluk bilincini korumak adına futbolcularımıza kişi başı 100 bin TL para cezası uygulanması kararı alınmıştır. Vanspor Futbol Kulübü olarak, mücadele ruhu, disiplin ve takım aidiyeti ilkelerinden ödün vermeden yolumuza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.