Artan baskılar ve iç denetimler sonucunda, platformdaki istismarları ortaya çıkaran Binance, güvenlik önlemlerini artırarak kullanıcılarını korumayı hedefliyor.

Binance'in Yeni Güvenlik Hamlesi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, son iç denetimlerinin ardından bazı kullanıcıların platformun özelliklerini istismar ettiğini tespit etti. İşlem ücretlerinin artması, API limitlerine ulaşılması gibi sorunlara yol açan bu istismarlar, adil olmayan işlemlerle sonuçlanıyordu. Bu durum karşısında harekete geçen Binance, inovatif izleme teknolojileri kullanarak tüm şüpheli aktiviteleri inceleme altına aldı.

Şüpheli İşlemleri Bildirenlere Ödül Programı

Binance, platformu daha güvenli hale getirmek amacıyla şüpheli işlemleri bildirenlere ödül vereceği yeni bir program başlattı. Firmanın blog gönderisinde, suç odaklarının alt hesapları hedef alarak güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştıkları belirtildi. Bu tür kötüye kullanımları engellemek için Binance, BtcTurk'ten çalınan milyonlarca dolarlık kripto varlığı da dondurmuştu.

Binance ve Yasal Düzenlemeler

Kullanıcı sayısı 2023 sonunda 170 milyonu bulan Binance, çeşitli ülkelerden gelen yasal düzenlemelere karşı da adımlar atıyor. Hindistan tarafından 2,25 milyon dolarlık cezaya çarptırılan Binance, kara para aklamayı engelleyememekle suçlanmıştı. Hong Kong ve Türkiye gibi ülkeler de kripto paralara düzenlemeler getirmek için çalışırken, Binance 2,26 trilyon dolarlık hacmi ile faaliyetlerine devam ediyor.

Binance'in yeni ödül sistemi, dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi ve platformun güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Kullanıcılarını koruma yolunda attığı bu adım, kripto dünyasında büyük ses getirdi.