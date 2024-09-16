Erdoğan’ın Medya ve Eğitim Üzerine Açıklamaları

Erdoğan, Kartepe’de düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı" sırasında medyanın ve eğitim sisteminin sorunlarına dair eleştirilerde bulundu. Türkiye’deki bilgi edinme süreçlerinin steril olduğuna, bazı grupların kamuoyunu yanıltarak sorunları abarttığına dikkat çekti ve özellikle yurt sorununu ele aldı. Türkiye’nin sunduğu yurt imkanlarının dünya çapında eşsiz olduğunu savundu.

Uluslararası Karşılaştırmalar ve Sosyal Devlet Anlayışı

Bilal Erdoğan, Amerika ve İtalya’daki yaşam koşullarını örnek göstererek, Türkiye’nin sosyal devlet anlayışını övdü. Özellikle Amerika’nın sosyal devlet anlayışının eksik olduğunu ve Türkiye’nin öğrencilere sunduğu imkanların diğer ülkelerden çok daha iyi olduğunu ifade etti.

Medyanın Toplumsal Güven Üzerindeki Etkileri

Erdoğan, medyanın toplumsal güven ve huzuru zedeleyici etkileri hakkında da yorumlarda bulundu. Medyanın genellikle olumsuz ve güven sarsıcı haberleri pompalarak kamuoyunu etkilediğini, bunun da ülkede huzursuzluk yarattığını öne sürdü. Sosyal medya ve televizyon içeriklerinin toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

EYT ve Siyasetin Popülizmi Üzerine Eleştiriler

Son olarak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında da konuşan Erdoğan, gençlerin EYT propagandasıyla kandırıldığını ve bunun bir felaket olduğunu ifade etti. EYT’nin, gençlerin iş sahalarını genişletme vaadiyle sunulduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Erdoğan, bu tür popülist yaklaşımların siyasi çıkarlar uğruna yapıldığını ve gelecekte daha iyi alternatiflerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.