Sadio Mane'nin Beşiktaş'a Transferi Sonunda Gerçekleşiyor!

Siyah-beyazlıların Mane ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Beşiktaş, Mane İçin Kolları Sıvadı Transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken, Beşiktaş, Al Nassr'dan ayrılması kesinleşen Sadio Mane’yi hedef tahtasına koydu ve yıldız futbolcu için gerekli adımları hızla attı, imzaların atılmasına an meselesi deniyor.

Mane Türkiye'ye Yeşil Işık Yaktı Sadio Mane’nin Avrupa'da yeniden rekabetçi bir takımda oynama arzusunun Beşiktaş’a büyük avantaj sağladığı ve Suudi Arabistan’daki diğer taliplerinden önce siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşarak Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı bildiriliyor.

Teknik Direktör van Bronkhorst'tan Onay Alındı Beşiktaş yönetimi, Mane'nin transferi için teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'tan gelen olumlu rapor sonrasında hamlelerini hızlandırdı ve van Bronkhorst’un, Mane'yi ilk 11'de görmek istediği vurgulanarak yönetim üzerindeki baskıyı artırdığı bildirildi.

İmzalar İçin Son Hazırlıklar Yapılıyor Söz konusu transfer için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve imzaların atılmasının her an mümkün olduğu belirtiliyor, Beşiktaş’ın Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için son detayları gözden geçirdiği ve büyük bir transfer bombasını patlatmaya hazır olduğu ifade ediliyor.