Yıldız Oyuncunun Müthiş Rakama İmza Attığı İddia Edildi

Kulislerde dolaşan haberlere göre, Beren Saat'in dört bölümlük mini dizi için 15 milyon TL'lik müthiş bir ücret alacağı öne sürüldü; bu rakam, ünlü oyuncunun projeden elde edeceği kazançla sektördeki prestijini bir kez daha kanıtlayacak.

Çekimlerin Sonbaharda Başlaması Planlanıyor

Yeni dizinin çekimlerinin bu sonbaharda başlaması planlanıyor; Beren Saat’in projede nasıl bir performans sergileyeceği ve dizinin ayrıntıları, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Güzel Oyuncunun Geçmişteki Başarıları Göz Dolduruyor

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Atiye gibi projelerdeki başarısıyla tanınan Saat, kariyerindeki bu yeni adımla dikkatleri yeniden üzerine çekmiş olacak; dizi hakkındaki detaylar ve karakteri merakla bekleniyor.

İstanbul İçin Son Çağrı’daki Skandal Sahne ile Hafızalara Kazındı

Son olarak İstanbul İçin Son Çağrı'daki iddialı performansı ve çok konuşulan sahneleriyle gündemde olan Beren Saat, bu yeni projeyle hem kariyerinde yeni bir sayfa açacak hem de ekran karşısındaki etkileyici dönüşünü sürdürecek.