Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Son olarak araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Hem benzine hem motorine zam...

Öte yandan güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

Zamlı tarifeyle birlikte bu rakam motorinin litre fiyatında 41,97'ye çıkıyor.

Benzinde ise zam sonrası 41,6 liradan alınacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.