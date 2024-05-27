Yüksek Benzin ve Motorin Fiyatları Aracı Sahiplerini Tedirgin Ediyor

27-28 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Zamlara Devam!

2024 yılının sonbaharına doğru giderken, akaryakıt fiyatlarındaki artış araç sahiplerini endişelendirmeye devam ediyor. 27 Mayıs 2024 itibariyle kurşunsuz 95 benzinin litre fiyatı 41,38 TL, motorinin litre fiyatı ise 40,25 TL olarak kaydedildi. Ayrıca kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında da yükseliş gözleniyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar ise rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve bölgelere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Durum

Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle düşük gelirli vatandaşları ve küçük esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zamların durdurulması veya en azından sınırlandırılması yönündeki beklentiler, hükümet yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor. Ancak küresel enerji piyasalarındaki dengesizlikler ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede fiyatlarda bir düşüş öngörülmüyor.