KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılması sonrası fark bu gece motorin, benzin ve LPG fiyatlarına yansıyacak.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 liraya; Ankara'da 27,13 liraya; İzmir'de 27,16 liraya yükselecek.

Motorin ise İstanbul'da 25,20 liradan; Ankara'da 25,67 liradan; İzmir'de ise 25,79 liratan satılacak.

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