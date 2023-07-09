WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Çiftçiler her yıl Haziran ayı itibari ile başladığı ot biçme işleminin sonuna geldi.

Van’da son günlerde bunaltıcı sıcaklara aldırış etmeden hayvanlarının yiyecek ihtiyacını çıkaran çiftçiler, Temmuz ayının sonuna doğru biçtiği otları traktör yardımı ile evine taşıyacak.



Artan yakıt fiyatları ile beraber çiftçilerin ot biçme maliyeti iki katına çıkarken, çoğu vatandaş ise arazilerini bırakarak kent merkezine göç ediyor. Bu yıl Van’da yağışların az olmasından kaynaklı hasadın iyi olmaması ise çiftçileri üzdü.



Van’ın İpekyolu İlçesine bağlı Karakoç Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ziyattin Gezici, “Bu yıl verimli geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim. Sene geçtikçe hasılat da azalıyor. Yağışlar da sene itibari ile iyiydi, sonra yağmur yağmadı bakalım buna da şükür” diye konuştu.

Geçen sene 10-15 kilogram arası yonca balyalarının 15 TL’den satıldığını söyleyen Gezici, bu yıl ki yonca balyalarının 20 TL’den aşağı satılmayacağını söyledi.