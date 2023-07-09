utin kontrol sırasında kalp rahatsızlığıyla karşılaşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anjiyo oldu.

Evinde istirahat eden Yıldırım, sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamadı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

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