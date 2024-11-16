Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ancak bu sefer olumlu yönde...

Son olarak araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, benzin litre fiyatı, yeni haftanın ilk gününde değişiyor.

Benzine, pazartesi gününden geçerli olacak şekilde 62 kuruş indirim geliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Benzin fiyatlarındaki bu düşüş, araç sahiplerine bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak.

İndirimin ardından benzin İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Öte yandan akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.