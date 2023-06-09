Benzin ve motorin için gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyordu. Benzin ve motorin zammında beklenen gelişme yaşandı ve benzinde 2,70 lira, motorinde 1,37 lira zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM! MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları için çifte zam geldi. Motorin fiyatına gece yarısından itibaren gelmesi beklenen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece motorinde 1,37 lira daha artış oldu. Gelen zamlar sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul için 22,07, Ankara için 22,43, İzmir için 22,51 TL oldu.

BENZİNE ZAM! BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatında ise daha büyük bir zam yaşandı. Benzin pompa fiyatı için 2,70 liralık zam gelmesi bekleniyordu. Gelen zamlar sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul’da 23,94 TL, Ankara’da 24,30 ve İzmir’de 24,29 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 HAZİRAN 2023 CUMA)

İSTANBUL

Benzin: 23.94 TL

Motorin: 22.07 TL

ANKARA

Benzin: 24.30 TL

Motorin: 22.43 TL

İZMİR

Benzin: 24.29 TL

Motorin: 22.51 TL

mynet