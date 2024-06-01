Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tavizsiz hayata geçirildi.

AK Partili belediyeler de kamuda tasarruf için genelgeler hazırladı ve 10 başlık altında uygulamaya başladı. Zorunlu olmayan harcamaları azaltılıyor, kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alınarak kamuda tasarruf ve verimlilik dönemi başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; belediyelerde tasarruf tedbirleri uygulanmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre bazı yerel yönetimlerde ilk etapta makam araçları azaltılarak ortak araç havuzu oluşturuldu. Amirler mesai saatleri içerisinde araç havuzundaki ortak araçları kullanıyor. Bunun yanı sıra birçok belediyede üst düzey yönetime “İşe kendi imkânlarınızla gidip gelin” uyarısı yapıldığı belirtiliyor. Mesai saatleri dışında araçlar garaja çekiliyor.

Vardiyalı çalışma sistemi

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için araçlarda aylık akaryakıt limiti de sınırlandırıldı. Personele ise fazla mesai yaptırılmamasına özen gösterilerek vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaya başladı. Mesai saatlerinde ise sıkı kontrol yapılarak, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Belediyelere büyük bir yük olan araç bakım masraflarının da en aza indirilmesi için bakımların belediyelerin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde yapılması kararı alındı. Böylece, büyük bir külfetten kurtulmak hedefleniyor.

Promosyonlara yasak

Bunların yanı sıra promosyon ürünleri adı altında ziyaretlerde misafirlere verilen ajanda, kalem, takvim, broşür, çanta, powerbank, USB bellek, saat, rozet, plakat, madalya vb. hediyeler alımına yasak getirildi. Konserlere kısıtlama kararı alındı. Tasarruf tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaların hayata geçirilebileceği öğrenildi.

10 maddede tasarruf planı

Makam araçları azaltılıyor.

Birim amirlenin araç havuzundaki hizmet araçlarından ortak yararlanması sağlanıyor.

Aylık yakıt limiti iki depo ile sınırlanıyor.

Fazala mesai kaldırılıyor vardiyalı sistem geliyor.

Etkinlikler kısıtlanıyor.

Hediyeler alınmayacak

El broşürü ve tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemeler alınmayacak.

Tanıtma ve ağırlana giderleri kısılacak.

İlanlara kısıtlama getirilecek.

Araçların bakımları belediyenin atölyelerinde yapılacak.