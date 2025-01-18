Nesine 2. Lig Kırmızı grupta 9 karşılaşma ile 2. devrenin ilk maç heyecanı yaşanacak. Bugün oynanacak 3 karşılaşma ve yarın oynanacak 6 karşılaşma ile 2. Devre ilk maçları tamamlanacak. Bu karşılaşmalarda yer alacak hakemler açıklandı.

Belediye Derince Spor ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçta hakem Mustafa Ünver düdük çalacak.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

19 Ocak Pazar günü Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumunda oynanacak Belediye Derince Spor- Artı Değer Van Spor FK maçı saat 14.00’te başlayacak.

Hakem Mustafa Ünver’in düdük çalacağı karşılaşmanın yardımcı hakemleri Harun Terin ve Merdani Mert Çölgeçen olacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Uğurcan Gökler görev alacak.