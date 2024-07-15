Beko klima CH38 hatası, 2024 yılında da karşılaşılabilecek bir klima arızasıdır. Bu hata kodunun anlamı ve çözüm yöntemleri aşağıda açıklanmıştır:

Beko Klima CH38 Hatası Nedir?

CH38 hatası, Beko klimaların elektronik devre kartında oluşan bir arızayı ifade eder. Bu hata genellikle kompresörle ilgili bir sorun olduğunu gösterir.

Olası Nedenler:

Kompresör arızası: Kompresörün kendisinde bir sorun olabilir.

Kompresör besleme hattında problem: Elektrik bağlantılarında kopma, gevşeklik veya kısa devre olabilir.

Elektronik devre kartında arıza: Kontrol kartındaki elektronik parçalarda bir problem olabilir.

Aşırı yük veya aşırı ısınma: Kompresörün aşırı yüklenmesi veya ısınması nedeniyle koruma sistemi devreye girmiş olabilir.

Beko Klima CH38 Hatası Çözümü 2024

Klimayı kapatıp birkaç dakika bekledikten sonra yeniden açın. Bu basit yöntem bazen sorunu çözebilir.

Besleme voltajını ölçün, gerekiyorsa voltaj regülatörü takın.

Kompresör ve elektrik bağlantılarını kontrol edin, gevşek/hasarlı parçaları değiştirin.

Elektronik devre kartını kontrol edin, arızalı parçaları değiştirin.

Kompresörün aşırı ısındığını düşünüyorsanız, klimanın hava akışını kontrol edin, filtreleri temizleyin.

Kompresörün tamamen arızalı olması durumunda, kompresör değişimi gerekebilir.

Sorun devam ederse, Beko yetkili servisine başvurarak profesyonel destek alın.

Beko klima CH38 hatası için bu adımları takip ederek 2024 yılında da çözüm bulabilirsiniz. Ancak daha karmaşık sorunlar için mutlaka yetkili servis desteği almalısınız.