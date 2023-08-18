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İstanbul’da beklenen büyük deprem uzmanların gündeminde. 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisi hala onarılamadı, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Büyük bir deprem beklenen İstanbul için gözler deprem uzmanlarında.

Marmara denizinden Şarköy’e uzanan Ganos fayı üzerinde sismik ölçümler yapan İstanbul Cerrahpaşa (İÜC)Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya, Adalar fayının Ganos’a oranla daha erken kırılacağı öngörüsünü paylaştı.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’a değerlendirmelerde bulunan Yalçınkaya şunları söyledi:

“Marmara Depremi ilgili kırılması beklenen parça, Yalova açıklarından başlayıp, Silivri açıklarına kadar uzanıyor. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi uzmanlarının 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir dediği parça da bu parça.

Bu parçanın devamında Ganos Fayı var. Ancak bu parça 1912 yılında kırıldı ve kısa bir sürede kırılması beklenmiyor. En azından Marmara’daki fay kadar erken kırılmayacak. Marmara’da kırılacak olan bu fayın da parçalı mı, yoksa tek seferde mi kırılacağını tahmin etmek zor. Marmara civarında depremlerin tekrarlanma aralığı tarihsel olarak 250 yıldır. En son 1766 yılında büyük bir deprem gerçekleştiğne göre 2016 yılında bu döngünün dolduğu anlamına gelir. Burada zamanını doldurmuş hatta geçmiş bir döngü olduğunu söyleyebiliriz.”

FAY İKİ PARÇALI KIRILACAK

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası Marmara depremi ile ilgili şunları söyledi: “Kuzey Anadolu kırığının Marmara Kuzey kolu, iki parçalı kırılacak. Bir tanesi deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 kilometre önünde olacak, 25 saniye sürecek, 7 ile 10 kilometre derinde patlayacak.

Aşağı yukarı Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan (Yassı Ada) Büyükçekmece’ye kadar kıracak. Diğer bir deprem de Silivri Marmara Ereğlisi önünde olacak.

35 saniye sürecek, 7 ile 10 kilometre derinde olacak. Büyükçekmece’den Şarköy’e kadar kırılacak. Ancak kırılacak bu iki parçadan hangisinin önce kırılacağını bilemeyiz. Marmara depremi için de gecikmiş bir döngü olduğunu söyleyemeyiz. Bana göre henüz deprem yılları gelmedi. 2045’ten önce bir deprem olasılığı yok. 2075- 2150’ye kadar gecikebilir.”

NACİ GÖRÜR DE UYARMIŞTI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de “Büyük İstanbul depreminde iki fayın kırılmasını bekliyoruz. Biri Orta Marmara Çukurluğu ile Boğaz açıklarında olan Kumburgaz kolu. Ya o kırılacak, ki ilk önce şüphelendiğimiz fay kolu. İkinci kırılmasını beklediğimiz fay ise Adalar’ın güneyindeki fay. Tabii bunu net olarak bilemeyiz” görüşünü dile getirmişti.

SÜPERHABER