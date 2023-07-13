Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile ülkenin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"SON BİR HAFTADA 19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Aktürk, "Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaşmıştır." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde de muhtelif silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini aktaran Aktürk, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz, terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Aktürk, sınır güvenliği kapsamında alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 93 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 6’sı FETÖ mensubu olmak üzere 8’i teröristtir. 3 bin 466 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023'te ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 181’i FETÖ mensubu olmak üzere 279’u teröristtir. 122 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu hafta içerisinde İran sınırında Hudut Karakolumuz tarafından yapılan tespit üzerine Jandarma ile koordineli olarak yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan şahıslarla birlikte yaklaşık 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Suriye’de istikrar ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması ile, hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli yürütüldüğünü aktaran Aktürk, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine terör örgütü tarafından yapılan saldırı girişimlerine ilişkin de bilgi verdi.

Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 9’u son bir haftada olmak üzere 76 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 16’sı son bir haftada olmak üzere 604 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz’de ülkesinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır." dedi.

Aktürk, Vilnius'taki NATO Zirvesi sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI: 'TEMASLAR DEVAM EDİYOR'

Rusya ve Ukrayna arasında bölgenin ve dünyanın güvenliğini tehdit eden gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aktürk, "Bu kapsamda Türkiye olarak Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Bugüne kadar 33 milyon tona yakın tahılın, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktaran Aktürk, "Ülkemiz, Tahıl Anlaşması’nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Temmuz’da süresi dolacak Tahıl Girişimi’nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

NATO’nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye'nin, bugüne kadar üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ettiği kaydeden Albay Aktürk, şöyle devam etti:

"Türkiye NATO’nun 'Açık Kapı' politikasını her zaman desteklemiştir. Bu desteğini geçtiğimiz aylarda Finlandiya’nın üyeliğini onaylayarak, İsveç’in NATO üyeliğinin ise yüce Meclisimize gönderilmesi konusunda verdiği karar ile göstermiştir. İsveç’in, terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır. İttifakın savunma ve caydırıcılık yapısına önemli katkı sağlayacak bu mücadele, tarihin en başarılı güvenlik örgütü olan NATO’yu daha da güçlendirecektir."

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Aktürk, orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarının "Rezerv Güç" olarak kullanılmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki protokolü hatırlatan Aktürk, protokol uyarınca 2022'de Muğla, Mersin ve Kütahya'da 5 büyük orman yangınına, 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir orman yangınına, toplamda 523 sortiyle destek verildiğini kaydetti.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Aktürk, bedelli askerlik ile ilgili ise "Memur aylık katsayı artışına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı yasal sürecin tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ: 'SOMUT ADIMLARLA OLUMLU SONUÇLAR BEKLİYORUZ'

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtirken, "ABD’den F-16 modernizasyonu ve tedarikine" ilişkin soru üzerine, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz." yanıtını verdi.

"Kanada’nın savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı" iddiasına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu, NATO’nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius’taki Zirve’de alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz." dedi.

Tahıl girişiminin uzatılmaması halindeki duruma ilişkin soruya kaynaklar, "Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda. Bunun dışında bir çalışma söz konusu değil" diye konuştu.

Sözleşmeli erbaş ve erlerle uzman çavuşların özlük haklarına yönelik soru üzerine kaynaklar, personelin lehine tüm düzenlemeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, "Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından açılan tünellerin ABD’liler tarafından yıkıldığı" iddiasına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde sınırımızdan belli bir mesafeye çekilmesi, kazdıkları tüneller dahil tüm tahkimatın imha edilmesi 2019 yılında imzalanan mutabakatlar gereği muhataplarımızın sorumluluğudur. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tespit ettiğimiz tüm tahkimata yönelik gerekenleri yapıyoruz, muhataplarımızdan da mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmelerde yeniden başlaması konusunda mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın takvimine ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak" yanıtını verdi.AA