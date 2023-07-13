Türk İslam alemi dün Menzil Şeyhi'ni kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, dün tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Şeyh'in vefatı İslam alemini derinden sarstı. Öyle ki binlerce vatandaş yollara döküldü ve cenaze töreni için Adıyaman'a akın etti.

Menzil cemaatinin manevi önderi için taziye mesajları yayınlandı.

"Ülkemizin manevi rehberi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Elhüseyni için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.aa