Türkiye, Kurban Bayramı öncesi hummalı hazırlıklar yapıyor.

Kimilerini evlerinde bir telaş sararken, kimileri de okulların da tatil olmasını fırsat bilerek tatil için yollara düştü.

Böylelikle yurt genelinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Uzun yola çıkacak olan sürücüler akaryakıtta herhangi bir indirim olup olmadığını yakından takip ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın vurduğu akaryakıt sektöründe fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Brent petroldeki hareketlilik de ücretleri direkt olarak etkiliyor.

Akaryakıta zam üstüne zam

Bayrama 2 gün kala ise sektör kaynaklarından sürücülere üzücü haber geldi.

Haziran ayının başından bu yana motorin ile benzin fiyatlarında peş peşe artışlar görülmüştü.

Mazot fiyatı toplamda ay başından bu yana 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL arttı.

Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.

Sırada LPG zammı var

Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

Ensonhaber